Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Nienhagen (ots)

Am Samstagabend gegen 20 Uhr versuchten Unbekannte gewaltsam in ein Wohnhaus im Gerstenkamp in Nienhagen einzudringen. Als die Tat durch die Bewohner bemerkt und Rollladen hoch und wieder heruntergelassen wurden, entfernten sich die Unbekannten vom Tatort. Es entstand leichter Sachschaden. Hinweise zu den Personen nimmt die Polizei Celle entgegen 05141-277-0.

