POL-CE: Einbruch in E-Zigarettengeschäft

Celle (ots)

Am Freitagabend gegen 19:15 Uhr warfen Unbekannte die Scheibe zu einem Geschäft in der Lauensteinstraße in Celle ein und entwendeten mehrere E-Zigaretten. Vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei flohen die Unbekannten vom Tatort. Hinweise zu dem Tatgeschehen nimmt die Polizei Celle entgegen 05141-277-0.

