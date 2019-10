Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - 41-Jähriger bei Auseinandersetzung am Schlossplatz schwer verletzt

Celle (ots)

Ein 41 Jahre alter Mann ist am Donnerstagnachmittag (10.10.2019) bei einer körperlichen Auseinandersetzung am Schlossplatz schwer verletzt worden. Das Opfer erlitt durch Gewalteinwirkung eines derzeit noch unbekannten Täters eine schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Kopfverletzung. Gegen 16.15 Uhr war bei der Polizei Celle die Meldung eingegangen, dass sich mehrere Personen am Schlossplatz prügeln. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war die Schlägerei bereits beendet. Der unbekannte Täter konnte vor Erscheinen der Polizei unerkannt flüchten. Polizei und Staatsanwaltschaft Celle ermitteln wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes sowie gefährlicher Körperverletzung. Weitere Auskünfte werden aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht erteilt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell