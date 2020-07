Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren-Laggenbeck, Verkehrsunfall mit Verletzten

Steinfurt (ots)

Auf der Kreuzung Ledder Straße / Bocketaler Straße hat sich am Samstag (11.07.), gegen 11.00 Uhr, ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Ein 65jähriger Pkw Fahrer aus Ibbenbüren befuhr mit seinem Pkw Mitsubishi die Bocketaler Straße. In dem Pkw saß eine weibliche Beifahrerin. An der Kreuzung Bocketaler Straße / Ledder Straße fuhr er in den Kreuzungsbereich, ohne auf den von rechts kommenden 68 -jährigen Pkw -Fahrer zu achten, der die Ledder Straße mit seinem Golf in Fahrtrichtung Tecklenburg befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Nach der Kollision wurde der Golf nach rechts geschleudert und prallte gegen zwei Verkehrsschilder, die auf einer Verkehrsinsel aufgestellt waren. Sowohl Fahrer als auch Beifahrerin des Mitsubishi sind schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Es entstand erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen, der nach ersten Schätzung bei 25.000 Euro liegen dürfte.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell