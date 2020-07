Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruchdiebstahl

Steinfurt (ots)

Auf der Biederlackstraße 9 schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines schwarzen Renault Twingo ein und durchsuchten das Auto nach wertvollen Gegenständen. Bislang steht fest, dass die Täter den Kraftfahrzeugschein mitnahmen. Der Pkw wurde am Freitag (10.07.) gegen 17.00 Uhr, ordnungsgemäß an der Örtlichkeit abgestellt. Am Samstag, gegen 14.00 Uhr, wurde der Einbruch bemerkt. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455.

