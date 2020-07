Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Wohnungseinbruchdiebstahl

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag (10.07.) zu Samstag in ein Einfamilienhaus auf der Seilerstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten, in dem sie ein rückwärtiges Fenster aufbrachen. Im Haus durchsuchten sie alle Räumlichkeiten nach wertvollen Gegenständen. Am Freitag wurde das Haus gegen 20.00 Uhr ordnungsgemäß verschlossen. Der Einbruch wurde am Samstag gegen 14.00 Uhr bemerkt. Bislang steht fest, dass die Täter diverse Elektrogeräte entwendet haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455.

