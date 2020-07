Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall in Bünde- Radfahrer gesucht

Bünde (ots)

(sls) In der Nacht zu Donnerstag (2.7.) befuhr eine 35-Jährige aus Bünde mit ihrem Mercedes die Eichfeldstraße in Richtung Lübbecker Straße. Gegen 00.10 Uhr kamen ihr ca. 50m vor der Einmündung zur Lübbecker Straße plötzlich zwei Fahrradfahrer entgegen. Diese Bogen vom Einmündungsbereich mit augenschlich höherer Geschwindigkeit nach links in die Eichfeldstraße ein. Beide Fahrradfahrer fuhren ohne Beleuchtung. Um einen Zusammenstoß in der dortigen, durch Blumenkübel hergestellten, Fahrbahnverengung zu vermeiden, wich die 35-Jährige mit ihrem Fahrzeug nach rechts aus und stieß hierbei gegen einen der Betonblumenkübel. Die Radfahrer setzten ihre Fahrt fort, um sich um den Unfall zu kümmern. Die Mercedes-Fahrerin konnte beobachten, dass es sich um zwei männliche Radfahrer handelte, von denen einer eine Cappy trug. Am Mercedes entstand durch die Kollision erheblicher Sachschaden. Das Verkehrskommissariat ermittelt in diesem Unfall und bittet die Radfahrer oder andere Unfallzeugen sich zu melden. Setzen sie sich mit der Polizei Herford (05221-8880) in Verbindung.

