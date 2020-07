Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Pkw kracht gegen Mauer- Fahrerin alkoholisiert

Herford (ots)

(sls) In Herford kam es am Mittwochmorgen (1.7.) zu einem Unfall an der Mozartstraße, bei dem die Fahrerin eines Nissans leicht verletzt wurde. Gegen 09.35 Uhr befuhr die 67-Nissan-Fahrerin die Mozartstraße in Richtung Vlothoer Straße. Die Herforderin beabsichtigte nach links in den Alten Kirchweg abzubiegen. Beim Abbiegen fuhr sie so weit nach rechts herüber, dass sie mit ihrem Fahrzeug in eine Grundstücksmauer stieß. Durch die Wucht des Aufpralls lösten beide Frontairbags aus, so dass die 67-Jährige im Schulterbereich leicht verletzt wurde. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Fahrerin erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein vorläufig sichergestellt. Das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde der Verursacherin deutlich untersagt. Der beschädigte Nissan war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden wir auf ca. 7000 Euro geschätzt.

