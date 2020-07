Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Raub an Bushaltestelle- Täter nehmen Medikamente mit

Enger (ots)

(sls) Zu einem eher ungewöhnlichen Raubdelikt kam es am Dienstagmorgen (30.6.) an der Bushaltestelle Bahnhofstraße. Zur Tatzeit gegen 10.00 Uhr befand sich der 37-jährige Geschädigte im Bereich der Bushaltestelle, als er von zwei unbekannten Personen angesprochen wurde. Im Verlauf des Gespräches wurde der Geschädigte zum Kauf von Betäubungsmitteln gefragt. Als der Geschädigte darauf nicht reagierte, schlug einer der Personen dem 37-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und Oberkörper. Bei der anschließenden Rangelei am Boden durchsuchten beide Täter die Taschen des Geschädigten und raubten Bargeld und auch Medikamente. Anschließend ließen die Täter vom Geschädigten ab und flüchteten. Einer der Täter wird mit ca. 35-40 Jahre alt und blonden Haaren beschrieben. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jeans, dunkelgrüner "Bomberjacke" und weißen Turnschuhen. Der zweite war ebenfalls ca. 35-40 Jahre alt, trug eine blaue Jeans, schwarze Jacke und Schuhe. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Hinweise zum Raubdelikt oder flüchtenden Tätern machen können, sich zu melden (05221-8880).

