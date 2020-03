Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: BMW zerkratzt +++ Brandursache ermittelt +++ Handy aus Umkleidekabine gestohlen +++

Friedberg (ots)

>Bad Vilbel: BMW zerkratzt

Einen Schaden von rund 1.000 Euro stellte ein 48-jähriger Fahrzeughalter an seinem schwarzen BMW fest, als er am Donnerstag gegen 13.30 Uhr zurück zu seinem Wagen kam. Das Auto hatte er gegen 05 Uhr auf einem Parkplatz in der Dieselstraße am Bahnhof abgestellt. Unbekannte hatten, wahrscheinlich mit einem spitzen Gegenstand, die Fahrertür großflächig zerkratzt. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Vilbel (Tel: 06101/65400) oder die Bundespolizei in Frankfurt 069/3400-4999.

>Niddatal: Brandursache ermittelt

Nach dem Brand eines Wohnhauses in Niddatal-Assenheim am Mittwoch (4. März; wir berichteten) stellten die Brandursachenermittler der Kripo Friedberg nun fest, dass das Feuer in der Hintergasse durch einen technischen Defekt ausgelöst worden war.

>Bad Vilbel: Fahrraddieb am Bahnhof

Ein 37-jähriger Vilbeler stellte sein Trekkingrad am frühen Donnerstagmorgen vor dem Bahnhof in Bad Vilbel ab und sicherte es mit einem Fahrradschloss an einem Ständer. Gegen 10:30 Uhr knackte ein bisher unbekannter Dieb das Schloss und fuhr dann mit dem Velo durch die Unterführung davon. Das Rad besitzt einen 28 Zoll großen Rahmen und einen Wert von knapp 300 Euro. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen, die sich zur Tatzeit im Bereich des Bahnhofsplatzes aufgehalten haben und die Tat bemerkt haben könnten. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Vilbel , Tel: 06101/54600.

>Friedberg: Handy aus Umkleidekabine gestohlen

Am Donnerstag (05.03.2020) entwendeten Unbekannte zwischen 14.30 - 15.30 Uhr ein Mobiltelefon des Herstellers Samsung aus einer Jacke, welche im Tatzeitraum in der Umkleidekabine der Turnhalle einer Schule in der Saarstraße abgelegt worden war. Das Gerät hat einen Wert von etwa 200 Euro. Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei Friedberg, Tel. 06031/6010.

