Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Sachschaden in Kirche angerichtet

Borken (ots)

Gezündelt hat ein Unbekannter am Freitag in der Borkener Remigiuskirche: Der Täter hatte zwei Kerzen genommen, eine auf und die andere unter einer Kirchenbank platziert und angesteckt. Ein Zeuge entdeckte die brennenden Kerzen gegen 17.55 Uhr. An der Kirchenbank entstand leichter Sachschaden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

