Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brandstiftung

Steinfurt (ots)

Bislang unbekannte Täter setzten in der Nacht von Samstag auf Sonntag (12.07.) einen Altpapiercontainer in Brand. Der Container stand auf der Grabenstraße an der Giebelwand des dortigen Gemeindezentrums St. Mariä Himmelfahrt. Gegen 00.00 Uhr bemerkte ein Zeuge den Brand und alarmierte sofort die Feuerwehr. Der brennende Container konnte schnell gelöscht werden. Das Gebäude wurde in Mitleidenschaft gezogen. Eine Verkleidung des Giebels musste teilweise entfernt werden, um weitere Glutnester auszuschließen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell