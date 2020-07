Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Donnerstag (09.07.2020), zwischen 09.00 Uhr und 16.45 Uhr, wurde ein schwarzer Mitsubishi Colt im hinteren, linken Bereich beschädigt. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz vor der Mauritiusschule, Fröbelplatz/Overbergstraße. Offensichtlich ist ein anderes Fahrzeug gegen den geparkten Pkw gefahren. Nach ersten Erkenntnissen ist an dem Mitsubishi ein Schaden von etwa 1000 Euro entstanden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren , Telefonnummer 05451/ 591 - 4315.

