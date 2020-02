Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Betrunkener Fahrradfahrer; Fahren ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Wildeshausen: Alkoholisierter Fahrradfahrer

Am Freitag, 28.02.2020, missachtete ein Fahrradfahrer gegen 16:30 Uhr in der Straße Huntetor eine Rotlicht zeigende Lichtsignalanlage. Im Rahmen der nachfolgenden Verkehrskontrolle wurde dann festgestellt, dass der 52-jährige Wildeshauser erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,27 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit Im Verkehr wurde eingeleitet.

Großenkneten: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Großenkneten geriet am Freitag, 28.02.2020, gegen 22:30 Uhr mit seinem Pkw in der Zeppelinstraße in Ahlhorn in eine Verkehrskontrolle. Dabei wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss gleich mehrerer Betäubungsmittel stand, weshalb eine Blutentnahme erfolgte. Seine Fahrerlaubnis war ihm übrigens bereits im Vorfeld des jetzigen Verstoßes entzogen worden - wegen Konsums von Betäubungsmitteln. Nun erwartet ihn erneut ein Ermittlungsverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle i.V. PHK van Knippenberg

Telefon: 04221-1559 116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell