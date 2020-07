Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Steinfurt (ots)

In Hollich auf der Landstraße 559 -Tecklenburger Straße- ist am Donnerstagvormittag (08.07.2020) ein Zweiradfahrer verunglückt. Der 17-Jährige war um kurz vor 11.00 Uhr mit einem Leichtkraftrad in Richtung Burgsteinfurt unterwegs. Kurz hinter Mühle wollte er nach Zeugenangaben einen vor ihm fahrenden PKW überholen. Aufgrund von Gegenverkehr wich er dann nach links aus, fuhr ein angrenzendes Feld und stürzte. Dabei erlitt der 17-jährige Emsdettener schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

