Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Polizeibeamter nach Widerstandshandlungen verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei Widerstandshandlungen eines 26-Jährigen am Samstagnachmittag in Langebrücken wurde ein Polizeibeamter verletzt. Ein Linienbusfahrer bat gegen 16.00 Uhr die Polizei um Hilfe, da ein alkoholisierter Fahrgast seit Stunden in seinem Bus schlief und er nicht zu wecken war. Zwei Beamte konnten den 26-Jährigen schließlich aufwecken. Als er zur Personalienfeststellung auf die Wache gebracht werden solle, versuchte er aus dem Bus zu rennen. Bei der anschließenden Festnahme wehrte er sich vehement. Nur unter großer Kraftanstrengung konnten dem 26-Jährigen Handschließen angelegt werden. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,9 Promille. Er wurde anschließend in Gewahrsam genommen.

