Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Einbruch Overbecker Weg

Ladbergen (ots)

Nach einem Einbruch am Overbecker Weg sucht die Polizei Zeugen, die in dem Bereich um die Tecklenburger Straße verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen haben. Die Tatzeit kann auf den relativ kurzen Zeitraum am Donnerstagnachmittag, zwischen 15.55 Uhr und 16.20 Uhr, eingegrenzt werden. Die Unbekannten machten sich an der Haustür des Einfamilienhauses zu schaffen und brachen diese gewaltsam auf. Ob sich die Täter in dem Gebäude umgesehen haben oder überstürzt geflüchtet sind, ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen haben sie aus dem Haus nichts gestohlen. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 05481/9337-4515.

