Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, PKW-Diebstahl

Greven (ots)

Im Bereich der Saerbecker Straße ist am Donnerstagabend oder in der Nacht zum Freitag (10.07.2020) ein PKW gestohlen worden. Der schwarze Skoda war am Donnerstag, um 17.00 Uhr, auf einem Parkplatz an der Straße Zur Friedrichsburg abgestellt worden. Am Freitagmorgen, um 06.00 Uhr, war der Wagen (Kennzeichen ST - JK 2222) dann spurlos verschwunden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder zum jetzigen Standort des Autos geben können unter Telefon 02571/928-4455.

