Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Innenstadt: Unbekannter nimmt fremdes Kind auf den Arm - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein fremdes Kind auf den Arm genommen hat ein unbekannter Mann am Mittwoch, 10.06.2020, in der Freiburger Innenstadt. Wie der Vater des 5-Jährigen unmittelbar nach dem Vorfall der Polizei mitteilte, spielte das Kind um circa 14 Uhr am Bächle in der Kaiser-Joseph-Straße/Schiffstraße, als ein unbekannter Mann den Jungen auf den Arm nahm und sich offenbar von der Örtlichkeit entfernen wollte. Als der Vater den Mann ansprach, habe er den Jungen wieder abgesetzt und sei in Richtung Münsterplatz geflüchtet.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis. Zeugenaussagen zufolge soll der Mann bereits im Vorfeld versucht haben, ein kleines Mädchen auf den Arm zu nehmen. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- circa 1,80 bis 1,90 Meter groß, schlank, circa 80 kg, Mitte 30 bis 40 Jahre, Halbglatze und dunkelbraunes kurzes Haar, kurzer Vollbart, dunkle Augen, europäisches Aussehen - trug eine dunkle Jeans, eine dunkle Jacke der Marke McKinley, führte eine Metzgerei-Tüte bei sich

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 1018

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell