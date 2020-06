Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Munzingen: 44-Jähriger soll 14-Jährige unsittlich berührt haben - Festnahme

Freiburg (ots)

Eine 14-Jährige unsittlich berührt haben soll ein 44-Jähriger bereits am 02.06.2020 in Freiburg-Munzingen. Wie die Geschädigte der Polizei am 10. Juni mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 22 Uhr im Bereich der Kirche (Romanstraße).

Am Abend des 10.06. erkannte die Geschädigte den mutmaßlichen Täter in Munzingen wieder und verständigte die Polizei. Der Mann mit mazedonischer Staatsangehörigkeit wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird nun ermittelt.

