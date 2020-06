Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen-Dittishausen: Kupferblech entwendet - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, den 11.06.2020, gg. 14:30 Uhr wurde dem Polizeirevier Titisee-Neustadt mitgeteilt, dass unbekannte Täterschaft in bislang nicht bekanntem Zeitraum eine Kupferumrandung des Daches der Friedhofmauer in Löffingen-Dittishausen entwendet haben.

Durch die Täter wurden die zur Befestigung angebrachten Schrauben gelöst, sodass das Kupferblech ohne großen Aufwand entfernt werden konnte. Bei der Abdeckung handelte es sich um eine ca. 135 Meter lange und 17 Zentimeter breite Kupferbahn, welche um das Dach der Friedhofmauer rundherum abgekantet war.

Personen, welche in den letzten Tagen verdächtige Wahrnehmungen zu dort aufhältigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Löffingen, Tel. 07654/80606-0 oder dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0 in Verbindung zu setzen.

