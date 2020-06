Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Fahrradfahrerin schwer verletzt

Freiburg (ots)

Bötzingen - Bei einem missglückten Überholmanöver wurde am Feiertag 11.06.2020 gg. 17:20 Uhr in Bötzingen eine 68jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt. Ein Pkw mit Pferdeanhänger hatte die Frau in der Neuershauserstraße Höhe Einmündung Marchstraße überholt und hierbei offensichtlich zu früh wieder eingeschert bzw. den seitlichen Sicherheitsabstand unterschritten. Die Fahrradfahrerin wurde von dem Pferdeanhänger erfasst und zu Boden geschleudert. Die 41jährige Fahrerin des Gespannes bemerkte den Unfall und hielt an. Glücklicherweise trug die Fahrradfahrerin einen Schutzhelm welcher durch den Sturz sogar gebrochen wurde. Dennoch erforderten die Verletzungen einen Notarzteinsatz und die Einlieferung in eine Klinik in Freiburg mit dem Rettungswagen.

Das Polizeirevier Breisach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Verkehrsunfalles sich unter Tel.: 07667/91170 zu melden.

