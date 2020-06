Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Polizei fasst mutmaßliche Graffitisprayerinnen

Freiburg (ots)

Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung erwartet zwei Frauen, die am Donnerstag, 11.06.2020 in Freiburg-Haslach festgestellt wurden. Ein Zeuge hatte um circa 23.45 Uhr beobachtet, wie die zwei 28-Jährigen in der Krozinger Straße einen Verteilerkasten mit schwarzer Farbe besprühten und anschließend auf Fahrrädern flüchteten.

Eine Polizeistreife konnte die zwei Personen im Bereich Scherrerplatz feststellen. In der Nähe wurden mindestens zwei weitere Verteilerkästen festgestellt, an denen die zwei Beschuldigten nach aktuellen Kenntnisstand ebenfalls Graffiti anbrachten.

