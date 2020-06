Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Diebstahl von Autokennzeichen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag, 10./11.06.20, wurde an drei Fahrzeugen in Bad Säckingen jeweils das hintere Kennzeichenschild entwendet. Ein Fall ereignete sich im Alemannenweg, wo ein Citroen betroffen war. Die beiden weiteren Diebstähle ereigneten sich an einem Ford und einem Fiat, welche im Römerweg geparkt waren. Das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, sucht Zeugen und möglicherweise weitere Geschädigte.

