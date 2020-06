Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Anzeige nach Sachbeschädigung

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 11.06.20, gegen 06.15 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass soeben die Scheibe einer Gaststätte in der Riedlistraße mit einem Stein eingeworfen worden war. Der Anrufer konnte auch eine Beschreibung zweier flüchtiger Männer abgegeben. Im Zuge einer Fahndung konnten beide angetroffen werden. Da ein 29-jähriger Mann hierbei alkoholisiert und ohne Versicherung mit einem E-Scooter unterwegs war, musste er eine Blutprobe abgeben. Der Sachschaden an der Scheibe liegt bei etwa 500 Euro.

