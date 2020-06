Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Streit zwischen zwei Männern - Betrunkener Radfahrer flüchtet

Freiburg (ots)

Nach einer Körperverletzung am Donnerstag, 11.06.20, gegen 16 Uhr, in der Turmstraße konnte die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Der 35-jährige Mann steht im Verdacht einen ihm bekannten Mann aufgrund privater Streitigkeiten in der Turmstraße ins Gesicht geschlagen zu haben. Nach der Körperverletzung flüchtete er mit einem Fahrrad, konnte jedoch durch die Polizei im Rahmen einer Fahndung angehalten werden. Da er erheblich alkoholisiert war, musste er eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Der Mann wird angezeigt.

