Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Unfall beim Überholen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 11.06.20, gegen 15.30 Uhr, fuhren drei Fahrzeuge auf der Ortsverbindungsstraße von Bad Bellingen in Richtung Hertingen. Etwa in Höhe der Kreuzung Römerstraße setzte ein Ford-Fahrer zum Überholen der zwei Fahrzeug vor ihm an. Als er sich in Höhe eines überholten Audi befand, soll dieser ebenfalls zum Überholen ausgeschert haben. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei keine Personen verletzt wurden. Der Sachschaden liegt bei etwa 3000 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht nun den Fahrer eines möglicherweise silbergrauen BMW, der überholt werden sollte, als Zeugen zum Unfall.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell