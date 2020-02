Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl und Sachbeschädigung an Kleinkraftrad

Bild-Infos

Download

Bobenheim-Roxheim (ots)

Ein 53-jähriger Mann aus Großniedesheim parkt am 25.02.2020 über Tag seinen blau-schwarzen Roller am Bahnhof in Bobenheim-Roxheim. Ein bis dato unbekannter Täter beschädigt das Lenkradschloss und schiebt daraufhin den Roller ca. fünf Meter weiter in eine uneinsehbare Ecke und entwendet das angebrachte Versicherungskennzeichen und den linken Spiegel. Der Gesamtschaden wird auf ca. 200,-EUR geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)

Laura Schwarz



Telefon: 06233 313-0

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/POLPDLU



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell