Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verhinderte Trunkenheitsfahrt durch Zeugen

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 25.02.2020 gegen 13:10Uhr meldet sich ein 24-jähriger Zeuge aus Frankenthal bei der Polizeiinspektion Frankenthal und meldet, dass er eine Frau auf einem Supermarkt-Parkplatz angetroffen habe, welche sich durch einen Sturz eine Platzwunde an der Schläfe zugezogen habe. Der Zeuge gibt an, dass die Dame stark nach Alkohol rieche und sich in ihren Pkw habe setzen wollen um weg zu fahren. Der Zeuge habe die Dame noch daran hindern können. Die Polizeiinspektion Frankenthal nimmt sich der Dame an. Ein Atemalkoholtest kann auf Grund des alkoholbedingten körperlichen Unvermögens der 58-jährigen Frau aus Frankenthal nicht durchgeführt werde. Ein Angehöriger der alkoholisierten Frau kann kontaktiert werden, welcher vor Ort erscheint. Der Fahrzeugschlüssel wird dem Angehörigen ausgehändigt und die Frau zur medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.

