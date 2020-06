Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Randalierer am Busbahnhof in Gewahrsam genommen

Freiburg (ots)

Zwei Männer mussten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag am Busbahnhof in Waldshut in Gewahrsam genommen werden. Gegen 02.30 Uhr sollen aus einer Gruppe von mehreren Personen heraus Flaschen auf die Straße geworfen worden sein. Bei der anschließenden Kontrolle zeigten sich zwei Männer besonders uneinsichtig und beleidigten die eingesetzten Polizeibeamten. Da sie den polizeilichen Platzverweis nicht befolgten, mussten die beiden alkoholisierten Männer im Alter von 24 und 36 Jahren bei der Polizei übernachten. Neben den Kosten für die Übernachtung bei der Polizei werden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Möglicherweise sind sie auch für eine Sachbeschädigung an Rollläden am Bahnhofskiosk verantwortlich.

