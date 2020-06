Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

An der Einmündung Kirchgasse und "Am Bach" in Feuerbach kam es am Donnerstag, 11.06.20, gegen 20.40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 55-jähriger Motorradfahrer in Richtung Riedlingen. An der Einmündung "Am Bach" missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Audi. Bei dem Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer von seiner Maschine geworfen und zog sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

