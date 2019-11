Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Breloh: Vogeltränke gestohlen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 25.11.2019 Nr. 1

24.11 / Vogeltränke gestohlen

Breloh: Am Sonntagabend entwendeten Unbekannte eine Vogeltränke aus einem Garten an der Beetenwiese in Breloh. Der Schaden wird auf rund 30 Euro geschätzt.

