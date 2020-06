Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riegel: Gaststätteneinbruch - Zeugen gesucht

In der Nacht von Mittwoch, 10.06.2020, auf Donnerstag zwischen 2 und 5 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Hauptstraße in Riegel. Die Täterschaft gelangte zwar in den Innenraum, wurde aber vermutlich durch die Alarmanlage gestört, bevor etwas entwendet werden konnte. Ein Nachbar verständigte daraufhin den Betreiber, die Täter flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei Emmendingen unter Tel. 07641 582 0 entgegen.

