Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Zwei Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Freiburg (ots)

Dank der Videoüberwachung konnte der Inhaber einer Gaststätte in Buchholz am Freitagmorgen um 02.36 Uhr beobachten, wie zwei Personen in das Gebäude eindrangen. Er verständigte sofort die Polizei. Dieser gelang es mit mehreren Streifen und Polizeihunden beide Täter auf der Flucht festzunehmen. Einer der Täter wurde bei der Festnahme durch einen Biss des Polizeihundes verletzt und musste ambulant im Krankenhaus versorgt werden. Bei den beiden Festgenommenen handelt es sich um einen 17jährigen und einen 35jährigen deutscher Staatsangehörigkeit, die der Polizei bereits durch mehrere Delikte bekannt sind. Sie sollen im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

