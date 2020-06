Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee - Unerlaubte Müllentsorgung im Wald

Freiburg (ots)

Im Zeitraum vom 06.06. - 07.06.2020 wurden durch unbekannte Täterschaft mehrere Gegenstände unerlaubt im Wald entsorgt. An einem Waldweg in Schluchsee, in der Nähe des Sportplatzes in Richtung Riesenbühlturm, wurden ein blauer Plastikstuhl, ein ausgeschlachteter Computer, ein Flachbildschirm sowie vier Altbatterien abgelegt. Glücklicherweise konnte eine Verunreinigung durch ausgelaufene Batteriesäure nicht festgestellt werden. Die Gemeinde Schluchsee hat die Entsorgung der Gegenstände vorgenommen.

Zu weiteren unerlaubten Müllentsorgung kam es im Bereich des Festplatzes Kaisertannen in Schluchsee. Dort wurde durch unbekannte Täterschaft ein Plastikkorb, Autofußmatten, ein Eimer und Plastikfolie im angrenzenden Wald abgelegt. Auch hier hat die Gemeinde Schluchsee die Entsorgung der Gegenstände vorgenommen.

Personen, welche Hinweise zur Täterschaft sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Lenzkirch, Tel. 07653/96439-0 oder dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0 in Verbindung zu setzen.

