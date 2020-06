Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Diebstahl aus Pkw - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Aus einem weißen Mitsubishi wurde am Dienstag, 09.06.20, zwischen 11.45 und 21 Uhr, ein Laptop entwendet. Das Auto war in der St. Blasier Straße geparkt und der Laptop, Marke Lenovo, auf dem Rücksitz abgelegt. Vermutlich aufgrund eines Defekts an der Schließanlage des Kofferraumes konnte die Täterschaft den Diebstahl begehen, ohne das Auto aufzubrechen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, sucht Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen waren.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell