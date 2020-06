Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen, Sasbach a.K.: Kirschendiebe und Vandalismus

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am vergangenen Wochenende waren auf der Gemarkung der Gemeinden Endingen und Sasbach Kirschendiebe unterwegs. In mehreren Fällen entwendete bislang unbekannte Täterschaft Dutzende Kilogramm Kirschen von den Bäumen; Äste wurden beschädigt und abgerissen. In einem Fall beträgt der Schaden ca. 1.000, in einem anderen ca. 200,- Euro. In einem weiteren Fall, in den Obstplantagen zwischen Leiselheim und Königschaffhausen, wurden am Samstag, dem 06.06.2020, gegen 21.45 Uhr, die Täter von den Geschädigten auf frischer Tat erwischt; auch hier waren Kirschbäume beschädigt. Nach Feststellungen der Polizei handelte es sich um zwei Männer und drei Frauen im Alter zwischen 21 und 51 Jahren, die mit einem weißen SUV BMX 5 aus der Ortenau angereist waren. Alle Beteiligten gelangen wegen Diebstahls zur Anzeige und dürfen mit deftigen Schadenersatzforderungen rechnen. Ob hier ein Zusammenhang mit den anderen Fällen besteht, ist noch unklar. Weitere Geschädigte in diesem Zusammenhang werden gebeten, sich an den ermittelnden Polizeiposten Endingen zu wenden. Sachdienliche Hinweise unter Tel. (07642) 9287-0 oder per E-Mail an endingen.pw@polizei.bwl.de. Die Polizei wird nicht nur diesen Bereich verstärkt überwachen.

