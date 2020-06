Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Mehrere E-Bikes aus Tiefgarage gestohlen - hoher Schaden

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Besonders dreist gingen unbekannte Täter in der Nacht von Samstag, den 06.06.2020, auf Sonntag, den 07.06.2020, in der Tiefgarage der Wohnanlage Theodor-Heuss-Platz/Schwarzwaldstraße vor. Zwischen 23.30 Uhr und 01.00 Uhr brachen sie mehrere Kellerabteile auf. Abgesehen hatten sie es ausschließlich auf hochwertige E-Bikes, von denen sie insgesamt sieben Stück entwendeten. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Zum Abtransport wurde möglicherweise ein Lieferwagen oder Lkw verwendet. Wie die Täter in die verschlossene Tiefgarage gelangt sind, ist nicht bekannt; die Zufahrt zur Tiefgarage ist nur aus Richtung Hindenburgstraße möglich. Der Abtransport des Diebesgutes ist höchstwahrscheinlich auch in diese Richtung erfolgt. Der Polizeiposten Denzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und folgende Fragen: Wem ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Kleinlaster oder Lieferwagen in Tatortnähe aufgefallen? Waren im Tatzeitraum Personen mit E-Bikes auf der Straße unterwegs? Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07666/9383-0 entgegen.

