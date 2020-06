Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Zeugensuche nach möglicher sexueller Belästigung eines Mädchens

Freiburg (ots)

Am Montag, 08.06.20, gegen 15.30 Uhr, soll ein 13-jähriges Mädchen beim Busbahnhof in Bad Säckingen aus einem roten Auto heraus zunächst anzüglich angesprochen worden sein. Der Mann soll dann aus dem Fahrzeug ausgestiegen sein und das Mädchen gegen ihren Willen unangemessen berührt haben. Anschließend fuhr er mit seinem Auto davon. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens konnte ein mutmaßlicher 31-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen, Tel. 07741 8316-0, sucht Zeugen, welche die Situation am Busbahnhof wahrgenommen hatten.

