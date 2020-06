Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Diebstahl in Discounter mit anschließender Körperverletzung

Freiburg (ots)

Nur einen kleinen Teil seiner Waren bezahlte am Montag, 08.06.2020, gegen 18.00 Uhr, ein 70 Jahre alter Mann an der Kasse eines Discounters in der Robert-Gerwig-Straße. Den Rest behielt er ohne zu bezahlen in seinem Rucksack und wollte das Geschäft verlassen. Auf seinen Diebstahl angesprochen zeigt er sich uneinsichtig und aggressiv. Er wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Hiergegen soll er sich zur Wehr gesetzt und mehrere Personen beleidigt haben. Auch die Polizei beleidigte der alkoholisierte 70-jährige und schlug mit seiner Jacke gegen einen Beamten. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

