Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Versuchter Einbruch in Haagen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 08.06.20, gegen 03.45 Uhr, vernahm eine Anwohnerin in der Sirnitzstraße Stimmen aus ihrem Garten. Bei der Nachschau konnte sie noch hören, wie sich Personen schnellen Schrittes entfernten. An einem Fenster konnte sie bei Tageslicht dann Aufbruchsspuren an einem Fenster finden und informierte die Polizei. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, denen im Bereich der Sirnitzstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell