POL-FR: Breisach - Vollsperrung nach Ladungsverlust

Breisach - Jede Menge Kies verlor am Montag 08.06.2020 gg. 15:25 Uhr ein auf der L 104 auf Höhe Breisach in nördliche Richtung fahrender Lkw. Bei voller Fahrt hatte sich die offensichtlich vor Fahrtantritt nicht ordnungsgemäß verschlossene Heckladebordwand des voll beladenen Muldenkippers geöffnet. Ein nachfolgender Pkw wurde durch die Steinschläge beschädigt. Dem Autofahrer gelang es aber den Lkw-Fahrer durch hupen auf das Malheur aufmerksam zu machen und zum Anhalten zu bringen. Zwei weitere Fahrzeuge wurden durch den herabfallenden Kies im Gegenverkehr beschädigt. Da die Landesstraße über beide Fahrbahnen auf einer Länge von ca. 500m mit Kies bedeckt war, musste diese für den gesamten Verkehr zwischen der Abzweigung Breisach-Hochstetten und der Abzweigung Hafenstraße voll gesperrt werden. Zur Straßenreinigung wurde eine Straßenkehrmaschine eines naheliegenden Kieswerkes angefordert. Um die Ladebordwand des Lkw vor der Weiterfahrt verschließen zu können, mussten Teile der Ladung auf einen zweiten Lkw umgeladen werden. Die Vollsperrung dauerte bis 19:00 Uhr, die Umleitung erfolgte durch die Polizei. Der entstandene Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf ca.15.000 Euro beziffert.

