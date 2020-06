Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Jugendliche sorgen wiederholt für Polizeieinsatz in der Innenstadt - Platzverweise ausgesprochen

Freiburg (ots)

Eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen wurde der Polizei in der Wasserstraße in Freiburg am 05.06.2020 gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei um kurz nach 22 Uhr konnten mehrere Jugendliche angetroffen werden, einige Personen ergriffen die Flucht und entkamen unerkannt.

Bei der Überprüfung der Personengruppe weigerte sich ein 17-Jähriger, seine Personalien anzugeben. Bei der anschließenden Durchsuchung nach Ausweispapieren leistete er Widerstand, wobei ein Beamter leicht verletzt wurde. Der 17-Jährige wurde zur Aufnahme der Personalien auf eine Polizeidienststelle gebracht und anschließend wieder auf freien Fuß entlassen.

Vier der weiteren vor Ort festgestellten Personen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren war durch die Polizei bereits zwei Stunden zuvor ein Platzverweis für die Hans-Sachs-Gasse ausgesprochen worden, da sie Zeugenaussagen zufolge Lärm verursachten und ihren Unrat hinterließen. Ihnen wurde nach Aufnahme der Personalien ein Platzverweis für den gesamten Innenstadtbereich ausgesprochen.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 1018

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell