Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mutmaßlicher Täter nach Einbruch in Lebensmittelgeschäft festgenommen

Freiburg (ots)

Einen Tatverdächtigen festgenommen hat die Polizei am 08.06.2020 nach einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in Freiburg. Um kurz nach 4 Uhr teilten mehrere Zeugen der Polizei mit, dass in der Egonstraße soeben die Scheibe eines Geschäfts eingeschlagen wurde und ein Täter die Örtlichkeit gerade verlasse. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte im Nahbereich ein Tatverdächtiger festgestellt werden. Bei der Durchsuchung des 25-Jährigen konnte mutmaßliches Diebesgut festgestellt werden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 1018

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell