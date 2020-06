Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Wartungsarbeiten an der Telefonanlage der Polizei

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 10.06.2020, von 00:00 Uhr bis 06:00 Uhr, finden an der Telefonanlage der Polizei in Lörrach Wartungsarbeiten statt. Deshalb ist das Polizeirevier in diesem Zeitraum unter der Telefonnummer 07621 176-0 nicht erreichbar. Wählen Sie in dringenden Fällen die Notrufnummer 110.

