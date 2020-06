Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Gartenhütte brennt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 06.06.2020, ist eine Gartenhütte in Zell abgebrannt. Kurz nach 09:00 Uhr war eine starke Rauchentwicklung aus einem Waldgebiet oberhalb von Zell gemeldet worden. Wie sich herausstellte, brannte im Gewann "Möhrenberg" eine Gartenhütte. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen im Einsatz war, löschte den Brand. Der Sachschaden liegt bei ca. 1000 Euro. Eine technische Brandursache kann ausgeschlossen werden. Am Abend vor dem Brand soll eine lautstarke Feier an der Hütte stattgefunden haben, von der der Eigentümer allerdings nichts wusste. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Oberes Wiesental, Tel. 07623 8890-0, entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell