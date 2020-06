Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Motorräder sichergestellt - Mann beleidigt Polizeibeamte

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 05.06.2020, gegen 19:00 Uhr, hat die Polizei in Efringen-Kirchen zwei nicht zugelassene Motorräder sichergestellt. An einem war ein Kennzeichen mit einem verfälschten Zulassungsstempel montiert. Als mutmaßlicher Eigentümer dieser Geländemaschine gab sich ein 19-jähriger zu erkennen. Ihm wurde die Beschlagnahme bekanntgegeben. Beim Weggehen brüllte ein beleidigendes Wort in Richtung der Polizisten und zeigte eine beleidigende Geste. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

