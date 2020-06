Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/Wyhlen: Gegen Mauer geprallt - Frau schwer verletzt

Freiburg (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Freitag, 05.06.2020, gegen 12.00 Uhr, eine 83 Jahre alte Frau von einem Parkplatz in der Gartenstraße ab und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit über eine angrenzende Grünfläche. Erst beim Zusammenstoß mit einer Begrenzungsmauer kam sie mit ihrem Audi zum Stehen. Beim Aufprall verletzte sie sich schwer und wurde vom DRK ins Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr bestand keine. An ihrem Audi entstand Sachschaden in Höhe von 20000 Euro, dieser musste abgeschleppt werden.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell