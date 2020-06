Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Hochwertiges Fahrrad gestohlen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ein Mountainbike der Marke Kellys Thorx wurde am Donnerstag, 04.06.2020, aus dem Fahrradständer des Bürgermeisteramtes am Kirchplatz gestohlen. Der Tatzeitraum lag zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr. Das Herrenrad hat die Farbe blau/schwarz und war mit einem Schloss am Hinterrad gesichert. Der Neuwert des Mountainbikes liegt bei knapp 1200 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen vor dem Bürgermeisteramt gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

