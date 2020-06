Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Fahrradfahrerin muss nach Sturz ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Eine verletzte Fahrradfahrerin musste nach einem Sturz am Sonntag, 07.06.2020, in Oberlauchringen zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Kurz nach 17:00 Uhr war die 77 Jahre alte Frau mit ihrem Fahrrad in der Bahnhofstraße gegen den Bordstein gekommen. Dadurch verlor sie die Kontrolle und kam zu Fall. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus. Ihr Fahrrad wurde nur geringfügig beschädigt.

